Në Maqedoni 70% e qytetarëve përdorin një telefon ose ekran para se të bien në gjumë
Pothuajse 70% e qytetarëve të Maqedonisë të anketuar përdorin një telefon ose ekran para se të bien në gjumë, dhe më shumë se 40% janë përballur me probleme me gjumin në tre muajt e fundit. Më shumë se 63% e të anketuarve raportuan se flenë 5-7 orë në natë, 11.6% flenë më pak se 5 orë, ndërsa 22.8% flenë 7 deri në 9 orë.
Këto janë disa nga rezultatet e anketës anonime online të kryer nga Klinika Universitare e Psikiatrisë PHI në periudhën nga 2 deri në 6 mars 2026, në të cilën iu përgjigjën 491 të anketuar, me rastin e muajit mars, të cilin Shoqata Evropiane për Kërkimin e Gjumit e shpalli si muajin për rritjen e ndërgjegjësimit për gjumin, nën moton "Fli mirë, jeto më mirë".
Iniciativa synon të inkurajojë të gjithë individët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor që të japin përparësi shëndetit të gjumit, dhe Klinika Universitare e Psikiatrisë i është bashkuar kësaj iniciative duke edukuar qytetarët dhe duke ofruar ndihmë për të përmirësuar cilësinë e gjumit.
"Qëllimi është të theksohet rëndësia e gjumit në aspektin e shëndetit si një mirëqenie e përgjithshme, të theksohen pasojat e gjumit të pamjaftueshëm dhe të flitet për çrregullimet e gjumit dhe metodat e trajtimit.
Mungesa e gjumit të nesërmen prish funksionet tona ekzekutive, zvogëlon përqendrimin, ngadalëson procesin e të menduarit dhe ngadalëson aftësitë psikomotorike, kështu që shpesh mund të bëjmë gabime në vlerësimin e një situate të caktuar (drejtimi i makinës, përdorimi i një makinerie, etj.).
Sigurisht, të gjitha këto gjendje, nëse janë afatgjata, siç janë pagjumësia kronike ose vështirësitë me rënien në gjumë dhe ruajtjen e gjumit, mund të çojnë edhe në gjendje ankthi dhe madje edhe në depresion", thotë Nancy Manusheva nga Klinika Universitare e Psikiatrisë./Telegrafi/