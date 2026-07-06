“Në kujtim të përjetshëm” - Diogo Jota nderohet gjatë ndeshjes Portugali – Spanjë në Botërorin 2026
Një homazh i veçantë për sulmuesin Diogo Jota është bërë vazhdimisht pjesë e ndeshjeve të Portugalisë gjatë Kupës së Botës 2026.
Edhe në përballjen e fazës së 1/16-ve ndaj Spanjës, e njohur si një nga duelet më të zjarrta të futbollit iberik, në ekranin gjigant të stadiumit në Dallas u shfaq imazhi i Jotës, duke emocionuar tifozët e pranishëm.
Publiku reagoi me duartrokitje dhe mesazhe mbështetëse, ndërsa rrjetet sociale u mbushën me komente si “RIP Jota” dhe “Për Jotën”, në një shenjë solidariteti dhe respekti ndaj kontributit të tij në futbollin portugez dhe atë ndërkombëtar.
Ky gjest është parë si një mënyrë simbolike për të nderuar figurën e tij dhe për të motivuar Portugalinë në rrugëtimin e saj në turne. /Telegrafi/
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