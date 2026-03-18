"Në fillim mendova se ishte shaka e 1 prillit, Senegali është kampioni i vërtetë" - Evra flet pas kaosit në Kupën e Afrikës
Patrice Evra kritikoi ashpër vendimin e Konfederatës së Futbollit Afrikan për t'ia dhënë trofeun e Kupës së Kombeve të Afrikës, Marokut në tavolinë, edhe pse Senegali fitoi 1-0 pas kohës shtesë.
Ndeshja u prish nga një protestë nga Senegali. Lojtarët fillimisht u ankuan për një penallti dhe më pas reaguan dhunshëm kur VAR i dha një penallti Marokut për një shkelje shumë të ngjashme.
Ekipi i Senegalit, me përjashtim të Sadio Mane, la fushën për më shumë se 20 minuta në shenjë proteste. Me bindjen e kapitenit, ata u rikthyen për të ekzekutuar penalltinë, të cilën Brahim Díaz e humbi.
Evra tha se kjo është një turp dhe një skandal për futbollin afrikan. I bezdisur dukshëm, Evra vuri në dyshim besueshmërinë e garës, duke theksuar se vendime të tilla dëmtojnë reputacionin e futbollit afrikan.
Në një video të postuar në profilin e tij në Instagram, ai foli për rastin, madje ishte edhe i ashpër.
"Të gjithë e pamë që Senegali fitoi. Por pse askush nuk po flet për këtë gjyqtar? Ku është ai tani?".
"Kupa e Kombeve të Afrikës ka humbur të gjithë besueshmërinë. Dy muaj më vonë ata njoftuan se Maroku ishte kampion... Mendova se ishte një shaka e 1 prillit", tha Evra.
Ai përfundoi duke thënë: "Kampioni i vërtetë është Senegali dhe gjithmonë do të jetë". /Telegrafi/