Në Fier, burri vret me armë gruan e më pas veten
Një ngjarje e rëndë është shënuar pak minuta më parë në fshatin Kuman të Fierit.
Një 80 vjeçar ka vrarë me armë zjarri të shoqen dhe më pas veten.
“Rreth orës 14:30, shtetasi Sh. Rr., rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri (pushkë), në banesë, bashkëshorten e tij, shtetasen D. Rr., rreth 75 vjeçe, dhe më pas ka vrarë veten”, njofton policia.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit. /Tch/
