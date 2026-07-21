"Në çdo hap që hedh gëzon njerëz", babai i Selin me mesazh për DJ Gimbon
Selin Bollati dhe DJ Gimbo kanë qenë të ftuar së fundmi në "Prime Verë", ku kanë folur për jetën e tyre, karrierën e planet.
Gjatë emisionit DJ nga Kosova mori edhe një mesazh nga babai i Selin, i cili jeton larg trojeve shqiptare.
Ai tha fjalë të mëdha për Gimbon, duke shtuar se ka sjellë gëzim në familjen e tyre.
Foto: YouTube
"Ashtu siç të ka bekuar familja me emrin Gëzim, ashtu je. Në çdo hap që hedh gëzon njerëz. Ke gëzuar familjen tënde, ke gëzuar edhe familjen time", u shpreh ai.
Tutje theksoi: "Ju puth fort të dyve, shihemi atje, te vendi".
Foto: YouTube
Dyshja nga ana tjetër kanë nisur bashkëjetesën në Tiranë, ku edhe shpesh lëvizin në Kosovë.
Gimbo po vazhdon të jetë i angazhuar me mbrëmje e koncerte përreth. /Telegrafi/
@kanal10.live Babai i Selinës me mesazh për Gimbon – Emocione në studio
♬ original sound - Kanal10
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