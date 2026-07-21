Selin Bollati dhe DJ Gimbo kanë qenë të ftuar së fundmi në "Prime Verë", ku kanë folur për jetën e tyre, karrierën e planet.

Gjatë emisionit DJ nga Kosova mori edhe një mesazh nga babai i Selin, i cili jeton larg trojeve shqiptare.

Ai tha fjalë të mëdha për Gimbon, duke shtuar se ka sjellë gëzim në familjen e tyre.

Foto: YouTube

"Ashtu siç të ka bekuar familja me emrin Gëzim, ashtu je. Në çdo hap që hedh gëzon njerëz. Ke gëzuar familjen tënde, ke gëzuar edhe familjen time", u shpreh ai.

Tutje theksoi: "Ju puth fort të dyve, shihemi atje, te vendi".

Foto: YouTube

Dyshja nga ana tjetër kanë nisur bashkëjetesën në Tiranë, ku edhe shpesh lëvizin në Kosovë.

Gimbo po vazhdon të jetë i angazhuar me mbrëmje e koncerte përreth. /Telegrafi/

@kanal10.live Babai i Selinës me mesazh për Gimbon – Emocione në studio
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