Ndodh edhe kjo në Botëror, mjeku i dha gjyqtarit lëng të turshive në mes të ndeshjes
Një situatë të pazakontë pamë mbrëmë në ndeshjen e Kupës së Botës midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Australisë. Në fund, skuadra vendase fitoi me rezultatin 2-0, dhe situata për të cilën po bën bujë media botërore ndodhi në fund të ndeshjes.
Konkretisht, gjyqtari kryesor Felix Zwayer u ul në lëndinë dhe kërkoi ndihmë mjekësore. Ajo mbërriti shpejt, por në një formë të pazakontë, gjyqtarja e katërt Katie Garcia i solli lëng të turshive.
Siç shkruan The New York Times, ky lëng është në fakt një përzierje e bërë nga lëngu i turshive, i pasuruar gjithashtu me vitamina dhe minerale që ndihmojnë në rikuperimin e menjëhershëm të muskujve.
Zakonisht vjen në shishe të vogla prej rreth 75 ml, dhe mjekët këshillojnë që lëngu të shpëlahet në gojë për 20 deri në 30 sekonda para se ta pështyni ose ta gëlltisni.
🇺🇸🇦🇺⚽ The United States and Australia produced an unusual moment as referee Felix Zwayer was injured during the match, becoming the first referee to suffer an injury at this World Cup.
On the pitch, the United States controlled the game from start to finish and secured a… pic.twitter.com/vyTJIlQOIr
— sexy word cup (@iasexyy) June 19, 2026
Në terma sportivë, kur trupi është nën shumë stres, truri mund të dërgojë sinjale tepër aktive te muskujt e lodhur, duke shkaktuar dhimbje barku.
Elektrolitet natyrale në lëngun e kastravecit, si natriumi dhe kaliumi, punojnë së bashku për të ndërprerë këtë "sinjalizim nervor". Ato shkaktojnë një refleks në gojë që u dërgon një sinjal muskujve që të relaksohen në më pak se 60 sekonda.
Dr. Mayur Ranchordas, një lektore e lartë në të ushqyerit sportiv dhe metabolizmin e ushtrimeve në Universitetin Sheffield Hallam në Mbretërinë e Bashkuar, i tha BBC-së në vitin 2023 se lëngu i turshive "ndalon dhimbjet e barkut 40 për qind më shpejt sesa pirja e ujit".
Dünya Kupası maçında Alman hakem Felix Zwayer, maç sırasında kramp geçirince "turşu suyu" benzeri özel bir içecek içerek oyuna devam etti.
Su, tuzlu çözelti ve sirke içeren bu karışımın, kas kramplarına karşı hızlı etki gösterdiği ifade ediliyor.pic.twitter.com/JkPoWAqA6p
— Odak TV (@OdakTV1) June 20, 2026
Përveç kësaj, kjo pije njëkohësisht rrit nivelin e sheqerit në gjak dhe fut vitaminën C në trup.
Për shkak të shpërthimit të mprehtë të energjisë dhe përbërjes specifike, lëngu i turshive nuk përdoret si metodë parandaluese, por vetëm pas fillimit të ngërçeve për të lehtësuar dhimbjen.
Përveç kësaj, kjo përzierje mund të përdoret për të lehtësuar lodhjen, dehidratimin dhe qarkullimin e dobët të gjakut./Telegrafi/