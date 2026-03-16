Ndikimi i turizmit, Shqipërisë i duhen 1.9 miliardë euro ushqime këtë vit
Shqipërisë i duhen 1.9 miliardë euro ushqime këtë vit. Përllogaritjet janë bërë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, bazuar në pritshmëritë për 14 milionë turistë. Kjo shifër është 300 milionë euro më e lartë se vitin e shkuar, gjatë të cilit vendin e vizituan rreth 12.5 milionë të huaj, raportoi A2CNN.
Turistët kërkojnë prodhime shqiptare, por sa mundet bujqësia jonë të ushqejë turistët e huaj?“Kapacitetet janë, por nuk janë mundësitë. Çfarë do të thotë kjo? Ne nuk jemi konkurrues. Në të gjitha shtetet e botës bujqësia subvencionohet, diku më shumë e diku më pak, por gjithmonë më shumë sesa në Shqipëri.”, tha Theodhor Kristuli, kryetar i Unionit Agroushqimor.
Turizmi vlerësohet si një shans i mirë për bujqësinë nga njohës të sektorit. Por me zhvillimet aktuale në bujqësi, veçanërisht në drejtim të financimit, më shumë se prodhimi vendas, të gjitha gjasat sinjalizojnë për një zgjerim të importeve.
“Duke parë edhe pjesën e turizmit që po rritet ndjeshëm, do të ishte një gjë e mirë për ne sikur të kthehej pak më shumë vëmendja te bujqësia. Do të ndihmonte ekonominë, fermerët, pra të gjithë ne.”, u shpreh Theodhor Kristuli.
Sikur të mos mjaftonte prodhimi i dobët vendas, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural iu është përgjigjur flukseve në rritje të turistëve duke e hequr sërish nga skema kultivimin e grurit.
Rritja e kërkesës për konsum nga të huajt, për shkak të prodhimit të dobët vendas, po ushtron presion mbi çmimet e produkteve. Kryesisht bulmeti, por edhe zarzavatet e prodhuara në vend u shtrenjtuan mesatarisht me rreth 5 për qind vetëm gjatë vitit të shkuar.