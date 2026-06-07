“Ndeshja e shekullit”: Dita kur Italia dhe Gjermania luajtën ndeshjen më të çmendur në historinë e futbollit
Përballja gjysmëfinale mes Italisë dhe Gjermanisë Perëndimore në Kupën e Botës 1970 mban me të drejtë epitetin “Ndeshja e Shekullit” (Partido del Siglo).
Ajo që nisi si një betejë taktike e lodhshme në stadiumin ikonik “Azteca” në Mexico City, u shndërrua në një dramë sportive të paprecedentë, që kulmoi me pesë gola të shënuar brenda vetëm 30 minutave të kohës shtesë.
Përballjet mes këtyre dy kombëtareve kishin gjithmonë një ngarkesë të veçantë historike dhe emocionale, por më 17 qershor 1970 u shkruan disa nga faqet më të lavdishme të historisë së futbollit. Nga njëra anë qëndronte fuqia sulmuese e Gjermanisë Perëndimore, ndërsa nga ana tjetër “catenaccio” italiane, e njohur për mbrojtjen e saj të hekurt.
Luftë taktike dhe tronditje në minutën e 90-të
Italia kaloi në epërsi që në minutën e 8-të me golin e Roberto Boninsegnas. Pas këtij momenti, “Azzurrët” u tërhoqën dhe ia lanë iniciativën gjermanëve, duke u mbështetur në mbrojtjen e tyre të disiplinuar dhe të fortë.
Dukej se Italia do ta mbyllte ndeshjen me një fitore minimale, por Gjermania Perëndimore nuk u dorëzua dhe sulmoi vazhdimisht.
Në minutën e 90-të ndodhi tronditja e madhe. Mbrojtësi Karl-Heinz Schnellinger, i cili në atë kohë luante në Itali me Milanin, shënoi golin e barazimit 1-1 dhe e çoi ndeshjen në kohë shtesë. Ishte edhe goli i tij i parë dhe i vetëm me përfaqësuesen gjermane.
Heroizmi i Franz Beckenbauer
Një nga momentet më të paharrueshme të ndeshjes ishte sakrifica e kapitenit të Gjermanisë Perëndimore, Franz Beckenbauer.
Në minutën e 70-të, pas një përplasjeje të rëndë, ai pësoi dëmtim në shpatull dhe frakturë në klavikulë. Meqë ekipi kishte shfrytëzuar të gjitha zëvendësimet e lejuara në atë kohë, Beckenbauer refuzoi të largohej nga fusha për të mos e lënë ekipin me lojtar më pak.
Stafi mjekësor ia fiksoi krahun pas trupit dhe ai vazhdoi të luante deri në fund të ndeshjes me dhimbje të mëdha.
Kaos në kohën shtesë
Ajo që pasoi në kohën shtesë konsiderohet një nga periudhat më dramatike në historinë e Kupës së Botës. Në atë kohë nuk ekzistonin penalltitë, prandaj ndeshja duhej të luhej deri në fund.
Në minutën e 94-t, Gerd Müller shënoi për 2-1 për Gjermaninë Perëndimore, por Italia u përgjigj shpejt me Tarcisio Burgnich në minutën e 98-të dhe Gigi Riva në minutën e 104-t, duke rikthyer epërsinë 3-2.
Drama vazhdoi në minutën e 110-të, kur Gerd Müller shënoi sërish për 3-3, duke çuar stadiumin në ekstazë.
Por vetëm pak minuta më vonë, Italia dha goditjen finale. Gianni Rivera shënoi për 4-3 dhe vendosi fatin e ndeshjes.
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Monument i pavdekshëm
Gjermania Perëndimore mbeti e zhgënjyer, por ndeshja u konsiderua menjëherë si një nga më të mëdhatë në historinë e futbollit.
Italia u kualifikua, por u lodh fizikisht dhe emocionalisht, duke humbur finalen ndaj Brazilit të udhëhequr nga Pelé me rezultat 4-1.
Në nder të kësaj ndeshjeje historike, përpara stadiumit “Azteca” në Mexico City u vendos një pllakë përkujtimore me mbishkrimin:
“Është këtu, më 17 qershor 1970, ku Italia dhe Gjermania Perëndimore luajtën Ndeshjen e Shekullit.” /Telegrafi/