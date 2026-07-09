Ndeshja e Kupës së Botës mes Anglisë dhe Norvegjisë rrezikon shtyrje të papritur, zbulohet arsyeja pse
Klima kaotike e verës në Amerikën e Veriut po kërcënon zyrtarisht të prishë një tjetër përballje kryesore mes Kombëtares së Anglisë dhe asaj të Norvegjisë.
Po shtohen frika se përballja e shumëpritur e Anglisë në çerekfinalen e Kupës së Botës kundër Norvegjisë të Erling Haaland mund të vonohet ose të shtyhet plotësisht për shkak të paralajmërimeve për mot ekstrem në Florida.
MetOffice dhe parashikuesit lokalë të motit në Florida parashikojnë një valë të dyfishtë vape mbytëse dhe stuhish të dhunshme elektrike, pikërisht ndërsa ekipet janë planifikuar të dalin në fushë.
Ndërsa temperatura bazë në Miami pritet të jetë rreth 34°C, një valë brutale lagështie e bllokuar bregdetare do të thotë se kushtet në fushë parashikohen të ndihen si një temperaturë përvëluese 43°C ose 44°C.
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Nuk është vetëm lagështia shtypëse ajo që harxhon energjinë që po i vë nën mikroskop politikat e FIFA-s për nxehtësinë ekstreme. Kërcënimi më i madh absolut për fillimin e ndeshjes është vargu i dhunshëm i stuhive që parashikohet të godasë stadiumin e Miamit.
Sipas protokolleve të rrepta të sigurisë së turneut të FIFA-s, siguria e lojtarëve dhe tifozëve mbetet parësore:
Rregulli i 8 miljeve: Nëse zbulohet një goditje e vetme rrufeje brenda një rrezeje prej 8 miljesh (13 km) të stadiumit të hapur, ndeshja duhet të pezullohet ose të shtyhet menjëherë.
Rregulli i 30 minutave: Çdo shkreptimë rrufeje pasuese rivendos automatikisht një kohëzgjatje të detyrueshme prej 30 minutash, që do të thotë se lojërat mund të shtyhen lehtësisht për orë të tëra.
Testimi i indeksit të nxehtësisë: Gjyqtarët do të marrin lexime të specializuara të temperaturës 90 dhe 60 minuta para fillimit të ndeshjes për të vlerësuar nëse atmosfera ekstreme përbën një rrezik të drejtpërdrejtë mjekësor për sportisët.
🚨 England's World Cup quarter-final against Norway could be impacted by extreme weather in Miami. 🌩️🇺🇸
Thunderstorms are forecast around kick-off, and FIFA regulations require play to be suspended if lightning is detected within 13km of the stadium. ⛈️
Each new lightning… pic.twitter.com/e6HivaaoX6
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2026
“Ekzistojnë shqetësime se ndeshja kundër Norvegjisë mund të hasë vështirësi të mëdha, me një anulim ose shtyrje që është gjithashtu teknikisht në diskutim nëse kushtet rezultojnë shumë të rrezikshme”, theksojnë raportet përpara ndeshjes.
Nëse skuadra e Thomas Tuchel përballet me një vonesë në fillimin e ndeshjes, kjo nuk do të jetë hera e parë që përballet me mot të keq. Fitorja dramatike 3-2 e Anglisë në fazën e 1/8-tës ndaj Meksikës u shty tashmë me një orë për shkak të protokolleve identike të stuhive, duke i lënë tifozët në Mbretërinë e Bashkuar zgjuar deri në orën 4:00 të mëngjesit. /Telegrafi/