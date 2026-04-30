Ndërsa tensionet me Iranin rriten, ushtria izraelite ndalë një flotë ndihmash që shkonte drejt Gazës
Ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme u përqendruan te Irani, forcat izraelite ndërprenë një flotë ndihmash në ujërat ndërkombëtare që shkonte drejt Gazës, transmeton Telegrafi.
Në një postim drejtuar X, flota Global Sumud tha se motoskafë ushtarake të vetëidentifikuara si "Izrael" iu afruan asaj, me personelin në motoskafë që drejtonin armë drejt anëtarëve të flotës, duke u thënë atyre të lëviznin në pjesën e përparme të anijes.
"Si pjesë e agresionit të tyre, marina izraelite ndërpreu anije, bllokoi komunikimet, duke përfshirë kanalet e ndihmës së shpejtë, dhe rrëmbeu në mënyrë agresive civilë", shkroi Global Sumud në një deklaratë.
Ajo akuzoi Izraelin se vepronte me "pandëshkim, shumë përtej kufijve të vet, pa pasoja".
This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026
Incidenti ndodhi në ujërat në lindje të ishullit grek të Kretës, gati 1130 kilometra nga bregu i Izraelit.
Ministria e Jashtme e Izraelit tha në X se hipi në një "flotë marifetesh PR" dhe pretendoi se gjeti "prezervativë dhe drogë" në bord.
Zëdhënësi i flotës, Gur Tsabar, e quajti pretendimin izraelit dhe një video shoqëruese "dezinformim" dhe tha se nuk kishte lidhje me anijet e flotës.
Një video nga flota e filmuar nga brenda njërës prej anijeve të saj tregon një radio me një zë që del prej saj, duke e identifikuar veten si marina izraelite.
"Ju lutemi ndryshoni kursin tuaj dhe kthehuni në portin tuaj të origjinës", thotë ajo.
Same script, different year. The israeli navy thinks a radio warning can drown out the cries for justice. You call it a "maritime security blockade" — the rest of the world calls it a crime scene. We aren't "invited" to Ashdod; we aren't your guests. We are the witnesses you… pic.twitter.com/dElolWN59Y
— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026
Greenpeace konfirmoi se anija e saj e lidhur Arctic Sunrise mori paralajmërimin nga radioja dhe se kontakti ishte humbur me disa anije të flotës pasi kanalet e komunikimit u bllokuan.
Flota u nis nga Barcelona më 12 prill, si një "ndërhyrje civile e strukturuar me kujdes në një moment të dhunës në rritje dhe krizës humanitare", sipas faqes së saj të internetit.
Flota Global Sumud ka bërë përpjekje të mëparshme për të sjellë ndihmë në Gaza. Në tetor të vitit të kaluar, ajo u kap nga forcat izraelite. Në atë rast, marina hipi në anije dhe arrestoi qindra, përfshirë aktivisten suedeze Greta Thunberg. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com