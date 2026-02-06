Ka ndërruar jetë 76 vjeçari i cili është aksidentuar të enjten rreth orës 18:25 në rrugën “Ulqini”, në Mitrovicën e Jugut.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se trupi i pajetë i viktimës, mashkull rreth 76-vjeçar, është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Mitrovicë, 76-vjeçari goditet nga vetura

“Më datën 05 shkurt 2026, rreth orës 18:25, në rrugën “Ulqini” në Mitrovicën e Jugut, është shkaktuar një aksident trafiku me fatalitet, ku një veturë ka goditur një këmbësor.

Si pasojë e aksidentit, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor në SHSKUK. Më vonë, autoritetet spitalore kanë njoftuar se viktima ka vdekur.

Trupi i pajetë i viktimës, mashkull rreth 76-vjeçar, është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

