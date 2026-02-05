Mitrovicë, 76-vjeçari goditet nga vetura
Një 76-vjeçar është goditur nga një veturë mbrëmjen e së enjtes në rrugën “Ulqini” në Mitrovicën e Jugut.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë Rajonale të Mitrovicës, Avni Zahiti, i cili tha se aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:25.
“Një veturë ka goditur një këmbësor. I lënduari është dërguar për tretman mjekësor”, deklaroi Zahiti.
Gjendjen e të lënduarit e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Spitalit Rajonal “Dr. Sami Haxhibeqiri”, Shpend Fazliu. Sipas tij, 76-vjeçari është pranuar në Shërbimin Emergjent në orën 18:40, si pasojë e lëndimeve të marra.
“Po vazhdon trajtimi dhe janë ndërmarrë masat e nevojshme reanimatore nga ekipi mjekësor. Aktualisht po kryhet ekzaminimi radiologjik me tomografi të kompjuterizuar (CT) të kokës për të konstatuar gjendjen e saj”, tha Fazliu.
Policia po e heton rastin për të sqaruar rrethanat e aksidentit./Telegrafi/