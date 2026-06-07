Dëmtoi fletëvotimin dhe tentoi të votojë në emër të gruas së tij, policia nis hetimet për një qytetar në Shtime
Një qytetar në një shkollë të Shtimes ka dëmtuar fletëvotimin e tij dhe ka tentuar të votojë edhe në emër të bashkëshortes së tij.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin, zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.
“Rreth orës 12:22 jemi njoftuar nga zyrtarët policorë të angazhuar në një qendrën të votimit në një shkollë në Shtime, se një qytetar ka dëmtuar fletëvotimin e tij dhe ka tentuar të votojë edhe në emër të bashkëshortes së tij. Lidhur me rastin janë njoftuar hetuesit rajonalë, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. Për informata dhe zhvillime të tjera lidhur me këtë rast, do të njoftoheni me raport vijues’, tha ai. /Telegrafi/