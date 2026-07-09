Ndërprerje e furnizmit me ujë në lagjen “Dheu i Bardhë”
KRU “Hidromorava” Gjilan ka njoftuar konsumatorët se do të ketë ndërprerje përkohësisht të furnizmit me ujë në lagjen “Dheu i Bardhë”.
Sipas njoftimit, shkak i kësaj është defekti i një gypi të ujësjellësit, ku si pasoj e kësaj është ndërprerë frunizimi me ujë në lagjen “Drini i Bardhë”.
Ekipet janë duke punuar në terren për sanimin e defektit për kohë sa me të shkurtër të mundshme.
Ndërsa, për çdo ndryshim ose informacion shtesë do të njoftoheni përmes kanaleve tona zyrtare të komunikimit. /Telegrafi/
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