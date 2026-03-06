Ndalohet një 25-vjeçar në Shkup, sulmoi dhe e kërcënoi 22-vjeçaren me të cilën njihej paraprakisht
MPB Maqedoni njofton se dje (05.03.2026) në orën 16:55 në Shkup, në zonën e Gazi Babës, zyrtarët e SPB Shkup e privuan nga liria E.A. (25) nga Shkupi.
"Është raportuar se ai më 23.02.2026 e sulmoi fizikisht një vajzë 22-vjeçare me të cilën ishte takuar më parë, e cila kishte mbërritur nga Gjermania dhe me të njëjtën kishte bërë dashuri, si dhe i kishte bërë kërcënime, dhe gjithashtu gjatë kohës që ajo ishte në shtëpinë e tij ai nuk e lejoi të dilte vetëm dhe i mori telefonin celular dhe më 04.03.2026 ajo arriti të telefononte nënën e saj, e cila njoftoi policinë, e cila mbërriti në adresën e treguar dhe veproi pas vlerësimit të rrezikut".
"Edhe prokurori publik është njoftuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet kallëzim penal përkatës në procedurë të shpejtë", thonë nga MPB.