Rrëshqitje dheu në Shkup - punëtori shpëton mrekullisht, dëmtohen instalimet nëntokësore dhe rrugët
Një rrëshqitje dheu ndodhi sot në Komunën Qendër gjatë gërmimit të një grope për ndërtimin e një ndërtese me ekskavator funksional. Ekskavatori u zë nën dhe, por fatmirësisht shoferi i saj arriti të largohet në kohë.
"Sot (25.05.2026) rreth orës 13:30 në SPB Shkup është raportuar se në rrugën "Hristo Smirnenski" gjatë gërmimit të një grope për ndërtimin e një ndërtese me një ekskavator funksional, të angazhuar nga një kompani investitore, ka ndodhur rrëshqitje dheu, në të cilën ekskavatori ishte zënë nga dheu, por personi që po e drejtonte atë doli në kohë", thekson Ministria e Punëve të Brendshme.
Pjesë të trotuarit dhe rrugës u dëmtuan nga rrëshqitja e dheut, dhe një shtyllë ra gjithashtu, duke dëmtuar një automjet "Dacia Sandero", në pronësi të E.M.
Nga MPB theksojnë se Qendra e Menaxhimit të Krizave, EVN dhe institucione të tjera janë njoftuar për incidentin, ndërsa zyrtarët policor janë dërguar në vendngjarje dhe po merren masa për sqarimin e rastit.