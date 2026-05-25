BFI publikon kohën e faljes së namazit të Kurban Bajramit në Maqedoninë e Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut ka publikuar orën e faljes së namazit të Kurban Bajramit, i cili festohet të mërkurën, më 27 maj 2026.
Manifestimi qendror i Kurban Bajramit do të mbahet në Xhaminë “Mustafa Pasha” në Shkup, ku besimtarët myslimanë do të kenë mundësinë të ndjekin programin fetar të organizuar me rastin e kësaj feste.
Sipas njoftimit, falja e namazit të sabahut do të bëhet në ora 04:29, lindja e diellit është paraparë në ora 04:59, ndërsa falja e namazit të i Kurban Bajramit do të bëhet në ora 05:45.