Ndalohen katër shoferë në Maqedoni
Zyrtarët e policisë në të gjithë vendin arrestuan dje katër shoferë, dy prej të cilëve për vozitje pa leje drejtimi, një për vozitje kategorisë B dhe një person për vozitje të automjetit të paregjistruar.
Një shofer në Kërçovë dhe Shën Nikollë drejtonte mjet pa leje drejtimi, një person në Shkup drejtonte mjet të paregjistruar dhe një shofer në Makedonski Brod drejtonte mjet pavarësisht se kishte ndalim drejtimi.
Ministria e Punëve të Brendshme thotë se "personat janë ndaluar në një stacion policor dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse".
