NATO tërheq të gjithë trupat nga misioni në Irak
Aleanca ushtarake NATO ka njoftuar se ka tërhequr të gjithë trupat e saj nga misioni këshillues në Irak, një vendim që pasqyron ndryshimet e fundit në prezencën ushtarake ndërkombëtare në rajon.
Një zyrtar i NATO-s, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se tërheqja përfshinte “disa qindra” trupa, shkruan skynews.
Ky vendim vjen pasi disa vende anëtare, përfshirë Poloninë, Spanjën dhe Kroacinë, kanë njoftuar së fundmi se kanë tërhequr trupat e tyre nga Lindja e Mesme, duke treguar një trend të reduktimit të prezencës ushtarake të huaj në rajon.
Megjithatë, NATO nënvizon se misioni i saj nuk është ndërprerë plotësisht. Aktivitetet këshillimore do të vazhdojnë të udhëhiqen nga një qendër komandimi ushtarake në Napoli, Itali, ku ekspertë të NATO-s do të ofrojnë këshilla dhe mbështetje për forcat e sigurisë irakiane.
Qëllimi i këtij misioni është të ndihmojë trupat irakiane të forcojnë kapacitetet e tyre, të përmirësojnë koordinimin dhe të forcojnë aftësinë për të siguruar rendin dhe stabilitetin në vend.
Ky hap pasqyron një adaptim të strategjisë së NATO-s në Lindjen e Mesme, duke lënë një strukturë këshillimore dhe mbështetëse pa prezencë të madhe tokësore, ndërsa partnerët ndërkombëtarë përpiqen të ruajnë stabilitetin në rajon dhe të mbështesin zhvillimin e forcave lokale të sigurisë. /Telegrafi/