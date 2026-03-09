NATO riafirmon gatishmërinë 'për të mbrojtur të gjithë aleatët' pas neutralizimit të raketës balistike të lëshuar nga Irani drejt Turqisë
NATO tha se ka kapur një tjetër raketë balistike që shkonte drejt Turqisë, duke riafirmuar gatishmërinë e aleancës për të mbrojtur të gjithë anëtarët e saj kundër çdo kërcënimi, tha zëdhënësi të hënën.
"NATO ka kapur përsëri një raketë që shkonte drejt Turqisë. NATO qëndron e vendosur në gatishmërinë e saj për të mbrojtur të gjithë aleatët kundër çdo kërcënimi", tha zëdhënësja Allison Hart përmes X, përcjell Telegrafi.
NATO has again intercepted a missile heading to Türkiye. NATO stands firm in its readiness to defend all Allies against any threat
— NATO Spokesperson (@NATOpress) March 9, 2026
Më herët të hënën, Ministria Turke e Mbrojtjes njoftoi se një raketë balistike e lëshuar nga Irani hyri në hapësirën ajrore turke përpara se të kapej nga forcat e NATO-s.
Disa mbeturina ranë në tokë të lirë në provincën juglindore Gaziantep, por nuk pati viktima ose të lënduar, shtoi ministria.
Raketa e dytë balistike iraniane që shkeli hapësirën ajrore turke, shkatërrohet nga mbrojtja kundërajrore e NATO-s
Në një deklaratë të veçantë të X, Drejtori Turk i Komunikimeve Burhanettin Duran konfirmoi se sistemet e NATO-s u përballën me kërcënimin "në kohën e duhur" mbi lagjen Sahinbey të Gaziantep.
"Ne përsërisim edhe një herë me forcë paralajmërimin tonë për të gjitha palët, veçanërisht Iranin, që të përmbahen nga veprimet që mund të rrezikojnë sigurinë rajonale dhe të vënë në rrezik civilët", ka theksuar ai.
A ballistic missile launched from Iran and detected heading towards Türkiye was timely engaged and neutralised by NATO air and missile defence assets over the Şahinbey district of Gaziantep. No casualties or injuries have been reported in the incident.
The development has been…
— Burhanettin Duran (@burhanduran) March 9, 2026
Të mërkurën e kaluar, Ministria Turke e Mbrojtjes tha se një municion balistik i qëlluar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke u kap dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor.
Zhvillimi erdhi mes sulmeve të vazhdueshme SHBA-Izrael ndaj Iranit, të nisura më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1,200 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që janë baza të aseteve ushtarake amerikane. /Telegrafi/