NATO interceptoi aeroplanë ushtarakë rusë që fluturonin mbi Detin Baltik
NATO interceptoi bombardues strategjikë dhe aeroplanë luftarakë rusë që fluturuan mbi Detin Baltik të hënën, një shfaqje muskulore e fuqisë ajrore në krahun lindor të aleancës larg vëmendjes së Lindjes së Mesme.
Aeroplanët luftarakë francezë Rafale u vendosën nga një bazë ajrore lituaneze, ku janë të stacionuar si pjesë e një përpjekjeje dhjetëvjeçare të NATO-s për patrullim ajror, transmeton Telegrafi.
Aeroplanët luftarakë të armatosur me raketa ajër-ajër iu bashkuan aeroplanëve luftarakë nga Suedia, Finlanda, Polonia, Danimarka dhe Rumania. Të gjithë u ngritën në qiell për të inspektuar dhe vëzhguar fluturimin rus, tha detashmenti francez.
Misioni rus përfshinte dy aeroplanë supersonikë Tu-22M3, si dhe rreth 10 aeroplanë luftarakë, si SU-30 ashtu edhe SU-35, që shoqëruan me radhë bombarduesit më të mëdhenj strategjikë, sipas deklaratës.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se fluturimi i bombarduesve me rreze të gjatë veprimi ishte planifikuar dhe ndodhi në hapësirën ajrore mbi ujërat neutrale të Detit Baltik. Fluturimi zgjati më shumë se katër orë, tha ministria në Telegram të hënën.
"Në faza të caktuara të itinerarit, bombarduesit me rreze të gjatë veprimi shoqëroheshin nga luftëtarë të shteteve të huaja", tha ministria.
"Ekuipazhet e aviacionit me rreze të gjatë veprimi kryejnë rregullisht fluturime mbi ujërat neutrale të Arktikut, Atlantikut të Veriut, Oqeanit Paqësor, si dhe Detit Baltik dhe Detit të Zi. Të gjitha fluturimet e aeroplanëve të Forcave Hapësinore ruse kryhen në përputhje të rreptë me rregullat ndërkombëtare për përdorimin e hapësirës ajrore", u tha ndër tjera. /Telegrafi/
❗️A 🇷🇺Russian Tu-22M3 carrying a Kh-22 missile and a Su-30SM2 caught in the targeting sight of a 🇫🇷French Rafale fighter jet during an interception over the Baltic Sea. pic.twitter.com/n3ZNFwhH9G
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 22, 2026