Natalie Portman zbulon një gjë që vuri re gjatë tre shtatzënive
Natalie Portman, e cila pret fëmijën e saj të tretë, ka ndarë detaje të reja rreth shtatzënisë së saj. Në një intervistë me revistën Elle, aktorja 45-vjeçare foli hapur rreth shtatzënisë së saj dhe perspektivës së fëmijës së saj të parë me partnerin Tanguy Destable.
Ajo ka një djalë 14-vjeçar, Aleph, dhe një vajzë nëntëvjeçare, Amalia, nga martesa e saj me ish-bashkëshortin Benjamin Millepied, raporton People.
"Shqisa ime e nuhatjes është e përforcuar gjatë çdo shtatzënie, pa përjashtim", tha aktorja. "Kohët e fundit isha në një restorant me një shoqe dhe thashë me vete, 'Ndjej erë gazi. Diçka nuk shkon".
"Shqisat e mia janë shumë më të përforcuara, gjë që është ndoshta një mekanizëm natyror për të paralajmëruar për rrezik. Jam veçanërisht e ndjeshme ndaj erës së gazit dhe tymit", shtoi Portman.
Aktorja krahasoi gjithashtu përvojën e shtatzënisë në Francë dhe Shtetet e Bashkuara. "Është interesante. Është e ngjashme në shumë mënyra. Mjekët janë të shkëlqyer si në Francë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara, por udhëzimet janë të ndryshme dhe rekomandohen teste të ndryshme", tha ajo. "Dallimi më i madh është qasja, pavarësisht nëse është një sistem shëndetësor publik apo jo."
"Në vendet me kujdes shëndetësor publik, ata përpiqen të ofrojnë kujdesin më të mirë të mundshëm për sa më shumë njerëz të jetë e mundur, pa u faturuar pacientëve shtesë", shpjegoi ajo.
"Nga ana tjetër, në SHBA, qasja është: 'Nëse e doni këtë, ne mund ta shtojmë atë'. Bëhet fjalë qartë për biznesin".