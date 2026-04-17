Natalie Portman pret fëmijën e saj të tretë, të parin me një producent muzikor francez
Aktorja Natalie Portman është në pritje të fëmijës së saj të tretë, të parin me partnerin e saj, producentin francez të muzikës Tanguy Destable.
Ajo e zbuloi ekskluzivisht lajmin në një intervistë për Harper's Bazaar, ku foli për shtatzëninë dhe ndjenjat e saj.
"Unë dhe Tanguy jemi shumë të emocionuar," tha ajo, "Jam vërtet shumë mirënjohëse. E di që është një privilegj kaq i madh dhe një mrekulli".
Portman shtoi se është e vetëdijshme se sa sfiduese mund të jetë shtatzënia dhe të qenit prind, dhe se ndien mirënjohje dhe respekt të madh për këtë temë.
"Që kur isha e vogël kam dëgjuar sa e vështirë është të mbetesh shtatzënë. Kam shumë njerëz që i dua, të cilët kanë kaluar vështirësi të mëdha me këtë dhe dua të jem e vetëdijshme për këtë. Është diçka e bukur dhe e gëzueshme, por nuk është gjithmonë e lehtë", tha ajo.
Ajo shtoi: "E di sa me fat jam dhe jam shumë e vetëdijshme për këtë. Ndihem shumë mirënjohëse".
Aktorja tashmë ka dy fëmijë nga martesa e saj me ish-bashkëshortin Benjamin Millepied - djalin Aleph (14) dhe vajzën Amalia (9). Çifti ishte i martuar për 11 vjet para se të divorcohej në vitin 2024.
Portman ende e mban jetën e saj private larg publikut, por shpesh flet për rëndësinë e familjes së saj dhe sa shumë e shijon amësinë.