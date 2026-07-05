Napoli i vendos çmimin yllit të madh
Napoli është i gatshëm të dëgjojë oferta për mesfushorin kamerunas Frank Zambo Anguissa, ndërsa po punon për të balancuar financat dhe për të krijuar hapësirë për afrimet e reja në merkaton e verës.
Me ardhjen e Massimiliano Allegrit në stolin e skuadrës, klubi italian ka nisur një fazë të re, por strategjia mbetet e njëjtë: fillimisht duhet të realizohen largime për të ulur fondin e pagave dhe për të siguruar të ardhura, e më pas të investohet në përforcimin e ekipit.
Anguissa, 30 vjeç, raportohet se i ka bërë të ditur drejtuesve dëshirën për të provuar një aventurë të re pas disa sezonesh të suksesshme në Serie A.
Kontrata e tij skadon më 30 qershor 2027, por presidenti Aurelio De Laurentiis nuk ka ndërmend të ulë kërkesat financiare. Napoli nuk pranon të negociojë për më pak se 15 milionë euro.
Mesfushori kamerunas ishte një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit në sezonet e fundit, duke spikatur për forcën fizike, intensitetin dhe aftësinë për të mbuluar shumë hapësirë në fushë.
Megjithatë, ndryshimi në stol dhe dëshira e vetë lojtarit për t'u larguar kanë bërë që ai të jetë një nga kandidatët kryesorë për të lënë klubin gjatë kësaj vere.
Ndër klubet më të interesuara është Besiktasi. Skuadra turke, e drejtuar tashmë nga Vincenzo Italiano, synon të forcojë mesfushën me lojtarë me përvojë në kampionatet elitare evropiane dhe e sheh Anguissan si një profil ideal për projektin e saj.
Deri më tani, Besiktasi ka zhvilluar kontakte me përfaqësuesit e futbollistit për të mësuar kushtet e mundshme të transferimit.
Hapi i radhës pritet të jetë paraqitja e një oferte zyrtare për Napolin, i cili ka bërë të qartë se nuk do të shqyrtojë oferta nën vlerën e 15 milionë eurove.
Madje, nëse në garë përfshihen edhe klube të tjera, drejtuesit italianë mund të kërkojnë një shumë edhe më të lartë.
Për Besiktasin, transferimi i Anguissas do të sillte përvojë, cilësi dhe autoritet në mesfushë.
Kamerunasi ka zhvilluar karrierë të rëndësishme në Serie A dhe në arenën ndërkombëtare, ndërsa mund të luajë si mesfushor qendre me rol ofensiv apo mbrojtës, falë fuqisë fizike dhe aftësisë për të fituar duelet.
Nëse oferta përmbush kërkesat ekonomike të Napolit, marrëveshja shihet si e favorshme për të gjitha palët.
Lojtari do të kishte mundësinë të niste një kapitull të ri në karrierë, ndërsa Napoli do të siguronte fondet e nevojshme për të financuar projektin e ri të Allegrit.
Në fund, gjithçka do të varet nga oferta financiare, Anguissa dëshiron të largohet, Besiktasi e ndjek me interes konkret dhe Napoli ka vendosur një kusht të panegociueshëm: të paktën 15 milionë euro për kartonin e mesfushorit kamerunas. /Telegrafi/