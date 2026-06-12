"Na besoni ne, jo sytë tuaj": Tribunat në ndeshjen mes Koresë së Jugut dhe Çekisë ishin gjysmë të zbrazëta, por FIFA pretendon se ishin plot
Koreja e Jugut mposhti Republikën Çeke me rikthim me rezultat 2-1 në raundin e parë të Grupit A të Kupës së Botës, dhe gjendja e tribunave tërhoqi vëmendje të veçantë.
Para fillimit të Kupës së Botës, shumë tifozë anembanë botës u ankuan se biletat për ndeshjet ishin shumë të shtrenjta, dhe skena nga ndeshja midis Koresë së Jugut dhe Republikës Çeke konfirmoi se kjo ishte vërtet e vërtetë.
Kapaciteti zyrtar i stadiumit Akron në Zapopan është 48,000 vende, dhe FIFA shkroi në raportin e saj zyrtar se ndeshjen e ndoqën 44,985 spektatorë, që do të thotë se stadiumi ishte pothuajse plot deri në vendin e fundit.
Megjithatë, si shikuesit që e ndoqën në ekranet televizive, ashtu edhe fotot e bëra nga fotografët në stadium thonë krejt të kundërtën.
Edhe pse ndeshja u luajt në orën 20:00 sipas orës lokale, stadiumi ishte pothuajse gjysmë i zbrazët dhe nuk u desh shumë kohë që fotot e tribunave nga ajo ndeshje të përhapeshin në rrjetet sociale.
🚨TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia. pic.twitter.com/8zESJeBGfB
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 12, 2026
“Nëse stadiume të tilla do të jenë aty deri në fund të kampionatit, është më mirë të mos luhet”, “Kjo është Kupa e Botës më e keqe ndonjëherë”, “Presim katër vjet për Kupën e Botës dhe pastaj stadiumet duken sikur janë ndeshje miqësore”, ishin disa nga komentet e tifozëve të zhgënjyer.
“Të gjithë kishim frikë se kjo do të ndodhte në Katar dhe ndodhi katër vjet më vonë. Bravo, Infantino”, ishte një tjetër koment.
The stadium looks empty for the South Korea vs Czechia game 🤔
FIFA MAFIA. pic.twitter.com/6ARImgcTaR
— 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) June 12, 2026
Ndryshe, golat për Korenë e Jugut u shënuan nga Hwang In-Beom në minutën e 67-të dhe Oh Hyeon-Gyu në minutën e 80-të, ndërsa Ladislav Krejci shënoi për Republikën Çeke në minutën e 59-të.
Vendin e parë në grupin A e ndajnë Meksika dhe Koreja e Jugut me nga tre pikë secila, ndërsa Republika Çeke dhe Afrika e Jugut nuk kanë asnjë pikë. Meksika-Koreja e Jugut dhe Republika Çeke-Afrika e Jugut takohen në raundin e dytë. /Telegrafi/