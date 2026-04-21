Një emër i panjohur në politikë është kthyer papritur në viral për një arsye krejt të pazakontë.

Orhan Avcı, i emëruar si kryetar i degës së partisë Huzur në Karlıova të Bingölit, Turqi - ka tërhequr vëmendjen jo për pozicionin e tij, por për mustaqet e tij të veçanta.

Fotoja e tij, e shpërndarë në rrjete sociale, u përhap me shpejtësi dhe mori mijëra reagime, ku përdoruesit u fokusuan më shumë te pamja sesa te emërimi politik.

Komentet varionin nga humoristike deri te ironike, duke e kthyer rastin në një fenomen viral.

Disa përdorues sugjeruan me shaka që ai të krijojë një parti të re vetëm falë mustaqeve, ndërsa të tjerë propozuan që t’i sigurojë ato si pasuri të rrallë.

Në fund, kjo histori tregon se në epokën e rrjeteve sociale, edhe detajet më të vogla mund të marrin vëmendje më të madhe sesa vetë lajmi kryesor. /Telegrafi/

ViraleFun