Mustafa mohon përçarjet në LDK me Përparim Ramën: Prishtinën e kemi fituar dhe po e qeverisim së bashku
Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa, ka mohuar se ekzistojnë përplasje apo pakënaqësi mes LDK-së dhe kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, pas zhvillimeve të fundit rreth koalicioneve në kryeqytet.
Në “Përballje Podcast”, Mustafa tha se LDK-ja dhe Rama kanë fituar së bashku Prishtinën dhe vazhdojnë ta qeverisin bashkë, ndërsa vendimet për koalicionet komunale i takojnë vetë kryetarit të komunës.
“LDK-ja së bashku me Përparim Ramën e kemi fitu Prishtinën edhe para katër vjetëve edhe tash në vitin e kalum… është një ekip i përbashkët”, deklaroi Mustafa.
Debati për raportet mes Ramës dhe LDK-së u rikthye pasi PDK-ja njoftoi publikisht për një koalicion në Prishtinë, ndërsa më pas pati reagime nga zyrtarë të LDK-së se partia nuk kishte marrëveshje zyrtare me PDK-në.
Mustafa tha se nuk bëhej fjalë për distancim nga Rama, por vetëm për sqarim të mënyrës së funksionimit të koalicioneve lokale.
“Nuk ishte distancim, ishte shpjegim… në nivel komunal koalicionet i bën kryetari i komunës”, u shpreh ai.
Sipas tij, Përparim Rama ka ndërtuar një formacion politik për ta udhëhequr komunën gjatë mandatit katërvjeçar, por kjo nuk nënkupton koalicion formal të LDK-së me partitë tjera në nivel partie.
“Si parti politike nuk kemi një koalicion me partitë tjera në Prishtinë… por natyrisht zoti Rama si kryetar i komunës ka bërë një formacion politik për të udhëheqë komunën për katër vjet”, deklaroi Mustafa.
I pyetur nëse ekziston ndonjë përplasje mes kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku dhe Përparim Ramës, Mustafa e mohoi kategorikisht një gjë të tillë.
“Jo, jo, s’ka as të mëdha, as të vogla… s’ka përplasje e pakënaqësi”, tha ai. /Telegrafi/