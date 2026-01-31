Musk reagoi pasi u publikuan dokumente të reja të Epstein
Elon Musk ka reaguar pas publikimit të një grupi të ri dokumentesh që lidhen me Jeffrey Epstein.
Email-et e zbuluara tregojnë se Musk kishte një korrespondencë të kufizuar me pedofilin e ndjerë, duke përfshirë diskutime për një vizitë të mundshme në ishullin e Epsteinit dhe një drekë të planifikuar në shkurt të vitit 2013.
Miliarderi i teknologjisë theksoi në rrjetet sociale se ai ka refuzuar ftesa për të vizituar ishullin e Epsteinit dhe për të udhëtuar me aeroplanin e njohur si “Lolita Express”.
Ai shtoi se një pjesë e email-eve mund të interpretohet gabim dhe të përdoret për të dëmtuar imazhin e tij publik.
“Kam pasur shumë pak korrespondencë me Epsteinin, por është e qartë se disa email-e mund të interpretohen gabim”, shkroi Musk.
“Më shqetëson më pak kjo, por më shqetëson fakti që të përpiqemi të ndjekim penalisht ata që kanë kryer vepra të rënda me Epsteinin, veçanërisht kur bëhet fjalë për shfrytëzim të rëndë të vajzave të mitura”, shtoi ai.
Publikimi i këtyre dokumenteve ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe ka nxitur debat mbi lidhjet e mundshme të figurave të njohura me Epstein. /Telegrafi/