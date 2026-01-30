"Ka vend për ty" - Musk dhe Epstein, komunikime të pazbuluara më parë dalin në dritë
Elon Musk i dërgoi një email Jeffrey Epstein në fund të vitit 2013 për të koordinuar një udhëtim në ishullin e Karaibeve të Epstein, tregojnë dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë.
Musk kishte pohuar më parë se kishte refuzuar përpjekjet e Epstein për ta bindur atë të vizitonte një nga dy ishujt që zotëronte Epstein - Great St. James dhe Little St. James.
Little St. James ishte një epiqendër e abuzimit të vajzave dhe grave të reja nga Epstein.
Më 13 dhjetor 2013, Musk i dërgoi një email Epsteinit: “Do të jem në zonën e Ishujve të Virgjër Britanikë/St Bart's gjatë festave. A ka ndonjë kohë të mirë për ta vizituar?”
Epstein u përgjigj dy ditë më vonë dhe tha se fillimi i vitit të ri do të ishte i mirë, duke shtuar: “Gjithmonë ka hapësirë për ty”.
Ditën e Krishtlindjeve, Epstein tha në një email tjetër: “2 ose 3 do të ishin perfekt. Do të vij të të marr.”
Musk u përgjigj fillimisht se do të duhej të fluturonte përsëri për në Los Angeles natën e 2 janarit, përpara se të thoshte se mund ta shtynte nisjen e tij një ditë më vonë.
“Kur duhet të shkojmë në ishullin tuaj më datë 2?”, e pyeti Musk Epsteinin.
Nga emailet nuk është e qartë nëse Musk e vizitoi përfundimisht.
Por emailet tregojnë një nivel komunikimi midis palës që nuk ishte zbuluar më parë.
Gjatë grindjes së tyre vitin e kaluar , Musk sugjeroi që presidenti Donald Trump kishte ngadalësuar publikimin e dosjeve të Epstein sepse emri i presidentit ishte në to.
Kjo ishte pjesë e prishjes së marrëdhënieve midis presidentit dhe një burri që kishte qenë një nga këshilltarët e tij më të ngushtë.
Në shtator, pasi emri i Musk u përfshi në një tjetër grup dosjesh, ai kërkoi të distancohej nga shkelësi i dënuar për krime seksuale.
Ai tha në atë kohë se “Epstein u përpoq të më bindte të shkoja në ishullin e tij dhe unë REFUZOVA”. /Telegrafi/