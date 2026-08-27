Musiala do të humbasë ndeshjen hapëse të Bundesligës, por Kompany është optimist për gjendjen e tij shëndetësore
Trajneri i Bayern Munich, Vincent Kompany, ka konfirmuar se Jamal Musiala do të mungojë në ndeshjen hapëse të sezonit të Bundesligës kundër Stuttgartit të premten.
Reprezentuesi gjerman është ende duke punuar për t'u rikthyer në formë të plotë pas problemeve të fundit shëndetësore që e mbajtën jashtë fushës gjatë ndeshjeve parasezonale.
Musiala bëri një hap të rëndësishëm përpara në rikuperimin e tij duke u rikthyer në stërvitjen e plotë të ekipit të enjten, pavarësisht se u përjashtua nga ndeshjen e parë të Bayernit në ligë për sezonin e ri.
Mesfushori 23-vjeçar ishte nën mbikëqyrje të rreptë mjekësore pas një sërë incidentesh shqetësuese gjatë përgatitjeve të klubit për verën.
Kompany shprehu një pikëpamje optimiste për progresin e mesfushorit, duke vënë në dukje se ai po përgjigjet mirë ndërsa trupi i tij përshtatet me rritjen e terapisë aktuale.
Belgu e shpjegoi procesin në më shumë detaje, duke theksuar se shëndeti afatgjatë i lojtarëve mbetet përparësia absolute e ekipit.
“Kjo do të thotë që ai po mësohet të rrisë dozën e ilaçeve dhe po i përgjigjet mirë. Në një moment ai do të jetë përsëri në skuadër dhe do të luajë normalisht, por sigurisht që ne do ta marrim këtë vendim krah për krah me të gjithë ekspertët (mjekësorë)”.
“Ai po luan mirë. Ai do të marrë pjesë në stërvitjen e ekipit sot, por nuk do të jetë në skuadër nesër”, ka thënë Kompany. /Telegrafi/