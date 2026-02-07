Muratovska: Shtatë shoferë kamionësh nga Maqedonia e Veriut, me vulë të zezë në pasaportë
Njëzet shoferë nga Maqedonia kanë pësuar në muajt e fundit nga rregullat e reja për hyrje dhe dalje nga vendet e zonës Shengen, sipas të cilave nuk guxojnë të tejkalojnë asnjë ditë nga 90 ditët e lejuara brenda gjashtë muajve. Trembëdhjetë janë deportuar dhe kanë kaluar më lehtë – me gjoba financiare, ndërsa shtatë kanë marrë ndalim hyrjeje, pra “vulë të zezë” në pasaportë. Këtë e deklaroi në emisionin Biznis 21 Biljana Muratovska nga Shoqata “Makam-Trans”.
“Gjatë pesë-gjashtë muajve të fundit, para bllokadave, kemi 20 shoferë, prej të cilëve 13 kanë marrë ndalime dhe janë deportuar.”
– Çfarë do të thotë kjo konkretisht?
“Me sanksione më të lehta, vetëm me pagesë gjobe, pra pa ndalim për punë.”
“Por kemi shtatë shoferë që kanë marrë ndalime, për gjashtë muaj apo një vit.”
Muratovska thotë se protestat katërditore të transportuesve nga Ballkani Perëndimor, me të cilat u bllokuan kufijtë për hyrje dhe dalje të mallrave, kanë ndezur alarmin në Bruksel, por problemet ende ekzistojnë.
Pas takimit të ministrave nga Ballkani Perëndimor me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, pritet që këtë javë Komisioni të prezantojë një zgjidhje kalimtare, derisa të përgatitet një zgjidhje e përhershme. Nëse nuk ka përgjigje të shpejtë, nuk përjashtohen protesta dhe bllokada të reja në kufij.
“Sipas deklaratave të transportuesve boshnjakë dhe serbë, ata janë më të mëdhenj, mbulojnë territor më të gjerë dhe thonë se këto bllokada do të përsëriteshin. Por unë jam optimiste…”
– Prisni zgjidhje të shpejtë?
“Pres që brenda 2 deri në 4 muaj problemi të tejkalohet, ndërsa javën e ardhshme do të shohim nëse do të na jepet ndonjë instrument që gjatë periudhës kalimtare të mos kemi probleme.”
Si zgjidhje të përkohshme, Muratovska propozon që shoferëve të mos u numërohen vulat në pasaportë. Sipas saj, Komisioni Evropian mund ta bëjë këtë shpejt, me një vendim duke u thirrur në strategjinë e re të vizave, me të cilën kamionistët për herë të parë njihen si profesionistë. Zgjidhja më e mirë afatgjatë, sipas saj, është që kamionistët të trajtohen si pilotët dhe makinistët e trenave, të cilët janë të përjashtuar nga sistemi i ri elektronik për hyrje dhe dalje.