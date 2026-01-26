Mucunski: Nëse zbatohen masat e BE-së ndaj transportueseve, ekonomia jonë do të paguaj një çmim të madh
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski thotë se ka komunikim aktiv me Bashkimin Evropian në lidhje me një zgjidhje për masat e shpallura për transportuesit tanë, si dhe tarifat e eksportit për industrinë e çelikut, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Duke vepruar kështu, siç deklaroi ai, tregohet se në rast të zbatimit të tyre, ne do të paguajmë një çmim që do të jetë katër deri në gjashtë herë më i lartë se fondet që do të merrnim nga Plani i Rritjes.
Mucunski për "Sitel" sonte tha se shpreson për një rezultat sepse BE ka treguar se është në dijeni se ekziston një problem dhe se po punon për të gjetur një zgjidhje.
Sipas Mucunskit, nëse qëllimet për integrimin rajonal janë të sinqerta, BE nuk do të lejojë që të zbatohen masa që do të kenë një ndikim kaq negativ në ekonomi.
"Nuk është vetëm problemi me transportuesit, kemi një sfidë tjetër, aplikimin e mundshëm të tarifave nga BE-ja ndaj vendeve të rajonit për eksportet e çelikut. Kjo nuk vlen vetëm për ne, por për të gjitha vendet kandidate dhe vendet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Që nga shtatori, ne kemi komunikuar në mënyrë aktive me Bashkimin Evropian për këto dy çështje kyçe. Ndër të tjera, ne po i themi BE-së se, me respekt maksimal për Planin e Rritjes, të cilin e konsideroj shumë pozitiv dhe shumë domethënës, nëse kjo masë zbatohet për transportuesit tanë dhe nëse zbatohet masa për tarifat në industrinë e çelikut, ne do të paguajmë një çmim që do të jetë katër deri në gjashtë herë më i lartë se fondet që do të merrnim nga Plani i Rritjes.
E njëjta BE që ankohet për tarifat e paparimshme ka vendosur të na vendosë jo vetëm ne, por të gjithë rajonin, Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Kosovën në një grup tarifor me Rusinë, Bjellorusinë, Korenë e Veriut, Qipron, dhe ne u kemi thënë zyrtarëve të lartë për muaj të tërë se duhet të gjendet një zgjidhje", tha Mucunski.
Ai thotë se kjo çështje është ngritur disa herë në nivelin më të lartë, siç ishte rasti gjatë vizitës së presidentes së KE-së, Ursula von der Leyen nga Kryeministri Hristijan Mickoski./Telegrafi/