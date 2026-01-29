Mucunski: Këshilli i Evropës mori vendim për mbylljen e dialogut pas-monitorues me Maqedoninë
Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Mucunski, njoftoi se Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës sot ka marrë vendim për mbylljen e dialogut pas-monitorues me shtetin tonë, një proces që ishte hapur në vitin 2000.
Siç theksoi Mucunski, ky vendim përbën një njohje të rëndësishme institucionale për përparimin dhe përkushtimin e shtetit ndaj parimeve dhe standardeve të Këshillit të Evropës, si dhe një konfirmim të qartë të progresit të arritur në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit, mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe marrëdhënieve me vendet fqinje.
Ministri theksoi se meritë e veçantë për përmbylljen e suksesshme të këtij procesi afatgjatë ka delegacioni maqedonas në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, i udhëhequr nga deputetet Marija Petrushevska dhe Ivanka Vasilevska, si dhe Misioni i Përhershëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë Këshillit të Evropës.
Mucunski tha se ky vendim përfaqëson një sukses të rëndësishëm dhe një konfirmim të qartë të përkushtimit, profesionalizmit dhe efektivitetit të diplomacisë maqedonase në avancimin dhe mbrojtjen e vlerave themelore evropiane.