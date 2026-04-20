Mucunski: Disa nga ambasadorët tashmë janë konfirmuar, së shpejti do të krijohet një rrjet i plotë diplomatik
Procesi i plotësimit të rrjetit diplomatik po hyn në fazën e tij përfundimtare, njoftoi Ministri i Jashtëm Timço Mucunski, duke theksuar se institucionet po punojnë intensivisht për të plotësuar pozicionet vakante ambasadoriale dhe konsullore në të gjithë botën.
Sipas tij, disa nga kandidatët e propozuar tashmë kanë marrë miratim në një seancë qeveritare, ndërsa procedura e rregullt diplomatike është ende në vazhdim për pjesën tjetër.
"Kërkesat për marrëveshje janë dërguar për të gjithë kandidatët. Përgjigjet janë marrë tashmë për disa prej tyre, ndërsa përgjigjet ende priten për të tjerët, gjë që është praktikë e zakonshme në marrëdhëniet ndërkombëtare", tha Mucunski.
Ai shtoi se paralelisht me emërimet e reja, mandatet e disa ambasadorëve po skadojnë, por siguroi se plani është të sigurohet plotësimi i plotë i misioneve diplomatike dhe konsullore në të ardhmen e afërt./Telegrafi/