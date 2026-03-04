MSH: Ndryshime të reja në Ligjin për Sëmundjet Ngjitëse në ENER, vendosim digjitalizim dhe sistem elektronik për raportimin e sëmundjeve ngjitëse
Ministria e Shëndetësisë njofton se në Regjistrin Elektronik Kombëtar të Rregulloreve ENER janë publikuar ndryshimet dhe plotësimet më të fundit të Ligjit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse.
Ndër risitë më të rëndësishme të përfshira në këto ndryshime ligjore është plotësimi i listës së sëmundjeve ngjitëse që i nënshtrohen raportimit të detyrueshëm, si dhe unifikimi i mënyrës së funksionimit të ALERT 2.0 – sistemi sindromik për njoftim dhe paralajmërim të shpejtë, në përputhje me grupin e simptomave dhe shenjave të pranishme te pacientët.
"Me ndryshimet më të fundit të Ligjit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse parashikojmë vendosjen e një sistemi elektronik për raportimin e sëmundjeve ngjitëse që i nënshtrohen raportimit të detyrueshëm. Gjithashtu, parashihet digjitalizimi dhe mbrojtja e të dhënave personale përmes shtimit të një neni të ri që mundëson përdorimin e platformave online dhe aplikacioneve inteligjente, duke eliminuar njëkohësisht rrezikun e keqpërdorimit të paautorizuar të të dhënave", sqaroi ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu.
Po ashtu, me ndryshimet ligjore parashihet obligimi për edukim të vazhdueshëm në fushën e DDD-së (dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim), i cili do të zbatohet nga Instituti i Shëndetit Publik, si dhe zgjerimi i listës së patogjenëve dhe ndërlidhja informatike e laboratorëve mikrobiologjikë.