MPB: Nuk ka ndonjë lidhje midis raportimeve të rreme për bomba në Maqedoni dhe atyre në rajon, IP adresat nuk përputhen
Nuk është vërtetuar asnjë lidhje midis raportimeve të rreme për bomba që u raportuan në qendrat tregtare në Shkup në fund të muajit të kaluar dhe në fillim të këtij muaji me raportimet e rreme për bomba që u vunë re në disa shkolla në Kroaci, Serbi, Mal të Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë në fund të muajit të kaluar, thonë nga Ministria e Brendshme.
Sipas asaj që është publikuar deri më tani në lidhje me raportimet e rreme në vendet e Ballkanit, të cilat dyshohej se kishin lidhje me raportimet e rreme për bomba në Maqedoni, ato vinin nga policia kroate, e cila dyshonte se raportimet e rreme vinin nga një vend baltik.
Nga MPB për "Lokalno" thonë se aktualisht nuk ka rritje të sulmeve hibride me raportime për bomba të rreme në vend.
"Sipas fakteve dhe provave në dispozicion, për momentin nuk mund të vërtetohet asnjë lidhje me raportimet e rreme për pajisje shpërthyese të vendosura në rajon për shkak të faktit se emaili nga i cili është dërguar kërcënimi dhe IP adresat nuk përputhen", deklarojnë nga MPB.
Nga MPB sqarojnë se për të ulur panikun tek qytetarët kur në periudhën e mëparshme pati një numër në rritje të raportimeve të rreme për bomba të vendosura, kryesisht në shkolla në të gjithë vendin, janë bërë ndryshime në Udhëzimet për Procedurat dhe Masat e Ndërmarra nga Ministria e Brendshme, të cilat trajtojnë edhe raportet e marra me anë të email-it./Telegrafi/