Ndalohen dy të rinj në Tetovë, u sollën në mënyrë agresive ndaj policëve
SPB Tetovë njofton se dje (31.05.2026) në ora 20:30, zyrtarët policorë nga SPB Tetovë kanë arrestuar personat A.I.(23) dhe L.B.(23), të dy nga Tetova.
Siç njoftojnë nga SPB Tetovë, rreth orës 20:20 në rrugën "Ilinden" në Tetovë, zyrtarët policorë kanë ndaluar një automjet udhëtarësh "BMW" me targa të Tetovës, që drejtohej nga L.B., ndërsa pasagjer ishte A.I., me ç'rast pasagjeri ka refuzuar të legjitimohet, të dy nuk kanë lejuar kontrollin e tyre personal, ndërsa shoferi L.B. është sjellë në mënyrë agresive dhe ka kërcënuar zyrtarët policorë.
"Pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojnë parashtresat përkatëse", thonë nga SPB Tetovë.