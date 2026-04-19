Mourinho shpërthen në të qeshura, pasi i bëri një pyetje epike gazetarit portugez
Legjendari Jose Mourinho ishte sërish në qendër të vëmendjes përpara derbit të madh të sotëm midis Benfikës së tij dhe Sportingut.
Konkretisht, Mourinho u pyet nga një gazetar i televizionit kombëtar portugez nëse do të ishte në stolin e Benficas sezonin e ardhshëm.
Mourinho iu përgjigj atij me pyetjen e tij:
"A mund të garantosh se do të qëndrosh në RTP sezonin e ardhshëm?"
Gazetari kishte diçka për t'iu përgjigjur:
"Mundem, sepse askush nuk më do."
Mourinho desmancha-se a rir na conferência de imprensa, quando lhe perguntam se fica no Benfica:
“Tu podes garantir que ficas na RTP para a próxima época?
- “Posso porque ninguém me quer”
— Guilherme Costa (@Gcosta1603) April 18, 2026
Kjo u pasua nga të qeshura të forta nga Mourinho, i cili u gëzua shumë nga kjo përgjigje e zgjuar.
Ju kujtojmë se po raportohet gjithnjë e më shumë për largimin e mundshëm të Mourinhos nga Benfica, veçanërisht nëse merret parasysh se Real Madridi pothuajse me siguri do të jetë në kërkim të një trajneri të ri në fund të sezonit. /Telegrafi/