Legjendari Jose Mourinho ishte sërish në qendër të vëmendjes përpara derbit të madh të sotëm midis Benfikës së tij dhe Sportingut.

Konkretisht, Mourinho u pyet nga një gazetar i televizionit kombëtar portugez nëse do të ishte në stolin e Benficas sezonin e ardhshëm.

Mourinho iu përgjigj atij me pyetjen e tij:

"A mund të garantosh se do të qëndrosh në RTP sezonin e ardhshëm?"

Gazetari kishte diçka për t'iu përgjigjur:

"Mundem, sepse askush nuk më do."


Kjo u pasua nga të qeshura të forta nga Mourinho, i cili u gëzua shumë nga kjo përgjigje e zgjuar.

Ju kujtojmë se po raportohet gjithnjë e më shumë për largimin e mundshëm të Mourinhos nga Benfica, veçanërisht nëse merret parasysh se Real Madridi pothuajse me siguri do të jetë në kërkim të një trajneri të ri në fund të sezonit. /Telegrafi/

