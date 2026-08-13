Mourinho planifikon një pozitë të re për Bellingham
Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho i ka idetë e qarta për mesfushorin anglez, Jude Bellingham, se ku e sheh në skemat e tij te Los Blancos.
Sipas mediumit Diario AS, Mourinho, po planifikon ta përdorë Bellinghamin si numër 10 në sistemin e tij të preferuar 4-2-3-1 sezonin e ardhshëm.
Portugezi beson se luajtja e mesfushorit anglez afër zonës së mbrojtjes në një rol të lirë do të zhbllokojë potencialin e tij të plotë, siç e tregoi gjatë sezonit të tij debutues në Madrid dhe edicionin e fundit në Kupën e Botës.
23-vjeçari është padyshim mesfushori më i mirë në botë për momentin, duke kombinuar fizikalitetin, shpejtësinë e jashtëzakonshme të punës, finesën teknike, kreativitetin dhe instinktet e shënimit të golave.
Me dy mesfushorë të sigurt në një pozicion të dyfishtë pas tij, Bellingham mund të kontrollojë situatën në shumë mënyra.
Ai shënoi shtatë gola dhe dha një asistim në tetë ndeshje në Kupën e Botës 2026, duke i ndihmuar Tre Luanët të fitonin medaljen e bronztë. /Telegrafi/