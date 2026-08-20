Mourinho merr vendimin për yllin e madh, francezi nuk është më i paprekshëm te Reali
Aurelien Tchouameni mund të largohet nga Real Madridi nëse në ditët e fundit të afatit kalimtar arrin një ofertë e lartë për mesfushorin francez.
Sipas raportimeve të gazetarit Ramon Alvarez de Mon, trajneri i ri i Real Madridit, Jose Mourinho, nuk e konsideron më Tchouamenin si titullar të padiskutueshëm në mesfushë, ndërsa Fede Valverde aktualisht ka fituar avantazh në hierarki.
Ky është një ndryshim i rëndësishëm në situatën e 26-vjeçarit, pasi vetëm në muajin korrik Real Madridi vendosi t’ia vazhdonte kontratën deri në vitin 2031, pas interesimit të Manchester United.
Tchouameni dëshiron të vazhdojë karrierën në “Santiago Bernabeu”, por reduktimi i minutave të lojës mund ta bëjë atë të rishqyrtojë të ardhmen nëse paraqitet një ofertë që kënaq edhe klubin madrilen.
Mourinho ka disa alternativa në mesfushë
Konkurrenca për një vend në formacionin bazë është shtuar ndjeshëm. Mourinho aktualisht ka në dispozicion Tchouamenin, Valverden, Jude Bellinghamin, Arda Gulerin, Eduardo Camavingan dhe të sapoardhurin Bernardo Silva.
Sipas Alvarez de Mon, Valverde për momentin qëndron përpara Tchouamenit në planet e trajnerit portugez. Uruguaiani e nisi më herët përgatitjet me Mourinhon, ndërsa francezi nuk ka mundur të punojë me vazhdimësi gjatë fazës përgatitore për shkak të disa shqetësimeve muskulore.
Tchouameni mungoi edhe në miqësoren ndaj Schalke 04 për shkak të një mbingarkese muskulore, duke humbur një tjetër mundësi për të fituar terren në luftën për një vend në formacionin bazë.
Real Madridi sapo ia rinovoi kontratën deri në vitin 2031
Mundësia e një largimi të Tchouamenit është veçanërisht interesante për faktin se Real Madridi vendosi këtë verë t’ia rinovojë kontratën.
Marrëveshja e mëparshme e francezit skadonte në vitin 2028, ndërsa kontrata e re e mban atë në Santiago Bernabeu deri në qershor të vitit 2031.
Sipas raportimeve, paga e tij e re është rreth 9 milionë euro neto në sezon. Vendimi për rinovimin erdhi edhe pas interesimit të Manchester United, ndërsa vetë lojtari e kishte bërë të qartë se dëshironte të vazhdonte në Madrid.
Tchouameni iu bashkua Real Madridit në vitin 2022 nga Monaco për rreth 80 milionë euro plus bonuse. Për këtë arsye, në rast se klubi vendos ta shqyrtojë një transferim, madrilenët pritet të kërkojnë një shumë të konsiderueshme.
Manchester United kishte shfaqur më herët gatishmëri për të investuar për mesfushorin dhe gjatë verës ishte raportuar se Real Madridi e vlerësonte kartonin e tij rreth 100 milionë euro.
Ditët e fundit të afatit mund të vendosin të ardhmen e tij
Situata është komplikuar edhe më shumë pas ardhjes së Bernardo Silvas, i cili i ka shtuar Mourinhos një tjetër alternativë në ndërtimin e lojës.
Për momentin, Tchouameni dëshiron të qëndrojë te Real Madridi, por pozita e tij nuk duket më e sigurt si më parë.
Ditët e fundit të afatit kalimtar do të jenë vendimtare. Nëse Mourinho vazhdon t’i japë përparësi Valverdes dhe Tchouameni e sheh veten me më pak minuta, një ofertë e lartë nga një klub i interesuar mund ta ndryshojë situatën.
Kështu, pavarësisht rinovimit deri në vitin 2031, largimi i Tchouamenit nga Real Madridi nuk mund të përjashtohet plotësisht nëse në tavolinën e klubit mbërrin një ofertë që përputhet me kërkesat e drejtuesve madrilenë. /Telegrafi/