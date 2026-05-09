Mourinho ka kërkuar transferimin e këtyre tre yjeve për t’u rikthyer te Real Madridi
Real Madridi ka nisur negociata të drejtpërdrejta për ta rikthyer Jose Mourinhon, siç është konfirmuar nga specialisti i merkatos, Fabrizio Romano, gjatë orëve të fundit.
Pas periudhës së përkohshme të Alvaro Arbeloas, e shoqëruar me mungesë vendosmërie, Florentino Perez po kërkon një profil që të rikthejë disiplinën dhe “urinë” konkurruese në skuadër.
Edhe pse Benfica po ushtron presion për ta mbajtur trajnerin nga Setúbali, vendimi përfundimtar varet vetëm nga vullneti i presidentit të Real Madridit për të aktivizuar rikthimin.
Mourinho, i vetëdijshëm për sfidën, e ka kushtëzuar ardhjen e tij me një ristrukturim të thellë të skuadrës, me synimin që të rikthehet sërish në majë të Ligës së Kampionëve.
Kërkesat përfshijnë një mbrojtës qendror të fortë, një “arkitekt” në mesfushë dhe një lojtar të shpejtë e të rrezikshëm në krahun e djathtë për t’i dhënë më shumë forcë tranzicioneve.
Real Madridi ka nevojë për një “komandant” në prapavijë që të sjellë menjëherë siguri dhe autoritet, si dhe të zbusë dyshimet e vazhdueshme fizike që aktualisht e rrethojnë Eder Militaon.
Emri që kryeson listën e dëshirave të Mourinhos është Cristian Romero, i cili pritet të largohet nga Tottenham këtë vit.
Në zemër të mesfushës, trajneri kërkon një organizator loje të aftë të ndërtojë tranzicione të shpejta dhe ta shpërndajë lojën me vizion të veçantë.
Real Madridi ka marrë një listë kandidatësh “luksozë”, ku përfshihen emra si Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, si dhe surpriza e madhe Sandro Tonali.
Me Mastantuonon në huazim dhe me largimin e mundshëm të Brahim Diaz, Real Madridi po shqyrton emra si Iliman Ndiaye, Maghnes Akliouche ose Karim Adeyemi.
Mourinho po kërkon një profil që të jetë kërcënim në tranzicion, duke i mundësuar ekipit të jetë vdekjeprurës në hapësira dhe të rikthejë vertikalitetin e humbur./Telegrafi/