Motrat morën me qira një apartament në Airbnb, por fotografia në mur i la pa fjalë
Një pushim veror u shndërrua në një përvojë të pazakontë për dy motra nga SHBA-ja, pasi zbuluan një surprizë të pabesueshme në apartamentin që kishin marrë me qira përmes platformës Airbnb në San Diego të Kalifornisë.
Aubrey dhe Libby Birrell kishin mbërritur në apartament për herë të parë, kur një fotografi e madhe në mur u tërhoqi vëmendjen. Në fillim dukej si një dekorim i zakonshëm, por kur e panë më nga afër, kuptuan se në të shfaqeshin njerëz shumë të njohur për to.
Në fotografi ishte babai i tyre, por gjithashtu edhe vetë motrat dhe vëllai i tyre Brady. Pamja ishte marrë rreth dhjetë vite më parë gjatë një pushimi familjar në plazh, ndërsa familja nuk e kishte ditur kurrë se ajo fotografi do të përfundonte si dekor në një apartament ku do të qëndronin një ditë.
@aubsbirrell We can’t make this up….. this is the craziest thing 😭 @libby_birrell #fyp #sandiego #creepy #tf ♬ Blue Danube Waltz - The London Symphony Orchestra
Aubrey e publikoi momentin në TikTok, duke treguar habinë e familjes. Ajo tha se fillimisht babai i saj vuri re ngjashmërinë dhe më pas ata kuptuan se fotografia ishte pikërisht një kujtim i tyre familjar.
“Ne jemi fjalë për fjalë në atë fotografi. Jemi në murin e Airbnb-së sonë”, tregoi Libby, duke e përshkruar situatën si një përzierje mes diçkaje shqetësuese dhe qesharake.
Pas publikimit të videos, shumë përdorues në rrjetet sociale reaguan ndaj rastit të pazakontë. Disa e quajtën situatën “si fillimi i një filmi horror”, ndërsa të tjerë e panë si një rastësi të jashtëzakonshme.
Sipas një prej shpjegimeve të mundshme, fotografia mund të ketë qenë një imazh i licencuar për përdorim komercial dhe pronarët e apartamentit mund ta kenë përdorur pa e ditur se në të ndodheshin anëtarët e kësaj familjeje. Megjithatë, deri tani nuk ka një shpjegim zyrtar për këtë rast të pazakontë. /Telegrafi/