Motorola konfirmon zyrtarisht specifikat kryesore të Edge 70 Fusion, tregon të gjitha ngjyrat
Kohët e fundit, Edge 70 Fusion i ardhshëm i Motorolës ka rrjedhur shumë informacione, dhe disa ditë më parë kompania tregoi përfundimet e pasme të tre ngjyrave, dhe tha se pajisja do të ketë një sensor kryesor të kamerës të prodhuar nga Sony.
Sot Motorola po zbulon edhe më shumë, duke filluar me atë kamerë kryesore 50MP e cila përdor sensorin Sony Lytia 710, transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, mikrofaqja Flipkart për Edge 70 Fusion është gjithashtu aktive tani, dhe na tregon telefonin në të tre ngjyrat: Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Country Air. Të tre kanë tekstura "të frymëzuara nga lëkura".
Mikrofaqja zbulon se telefoni vjen me një ekran me rezolucion "1.5K" me katër lakime me shpejtësi rifreskimi 144Hz, një kamerë ultra të gjerë 13MP, një kamerë makro, një sensor thellësie, një kamerë selfie 32MP dhe një bateri 7,000 mAh me mbështetje për karikim me tel 68W. Gjithashtu, në Indi do të gjeni një karikues në kuti. Pajisja është 7.99 mm e trashë.
Flipkart premton se do të zbulojë edhe më shumë detaje rreth Edge 70 Fusion më 2 mars, prandaj qëndroni në pritje. /Telegrafi/