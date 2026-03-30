Motorola hyn në tregun e telefonave të palosshëm në stilin e një libri me Razr Fold
Motorola më në fund ka konfirmuar se kur do të fillojë shitjen e telefonit të saj të parë të palosshëm në stilin e një libri.
Duke mbërritur shumë më herët se sa pritej, Razr Fold do të konkurrojë me rivalë si Galaxy Z Fold7 dhe Oppo Find N6, ndër të tjerë, transmeton Telegrafi.
Ka kaluar pothuajse një muaj që kur Motorola konfirmoi çmimet për telefonin e saj të parë të palosshëm në stilin e një libri.
Gjatë kësaj periudhe, Honor ka lançuar Magic V6 në Kinë. Po kështu, Oppo ka filluar shitjen e Find N6 në të njëjtin treg.
Tani, Motorola është rikthyer me një datë lansimi për rivalin e saj të shumëpritur Galaxy Z Fold7 (aktualisht 1,889 dollarë në Amazon).
Edhe më mirë, data e lansimit të Motorola vlen globalisht, ndryshe nga Honor dhe Oppo.
Asnjëra nuk ka konfirmuar se kur telefonat e tyre të palosshëm do të jenë të disponueshëm jashtë Kinës.
Në të kundërt, Motorola ka konfirmuar se Razr Fold do të arrijë në Eurozonë më 11 prill.
Ndërsa ky lançim vlen edhe për Mbretërinë e Bashkuar, Motorola nuk ka zbuluar se kur Razr Fold do të jetë i disponueshëm në tregje të tjera si Afrika, Amerika e Veriut, India ose Lindja e Mesme.
Razr Fold do të arrijë në Eurozonë për 1,999 euro. Në të kundërt, Motorola e ka çmimin e pajisjes së saj të re të palosshme në 2,000 dollarë në Mbretërinë e Bashkuar me 512 GB hapësirë ruajtjeje dhe 16 GB RAM.
Ju lutemi shihni artikullin tonë të lansimit për më shumë detaje mbi harduerin rreth pajisjes së parë të palosshme në stilin e një libri nga Motorola. /Telegrafi/