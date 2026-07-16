Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira lokale të pakta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriu. Pasdite do të ketë kushte për jostabilitet të izoluar me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 11 deri në 21 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 31 deri në 38 gradë.
Në Shkup, mot do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira të pakta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriu.
Temperatura minimale do të bjerë në 19 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 37 gradë.
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