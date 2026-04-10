Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell gjatë ditës. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriperëndimi.
Temperaturat minimale do të jenë në intervalin prej minus 3 deri në 7 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 12 deri në 19 gradë.
Në Shkup do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm me vranësira. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriperëndimi.
Temperaturat minimale do të ulen në 2 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë në 17 gradë.
Gjatë ditëve të ardhshme vijon periudhë me mot të ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell gjatë ditës.
