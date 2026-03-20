Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Në Maqedoni sot na pret mot i ndryshueshëm me vranësira me periudha të herëpashershme me diell, i shoqëruar me erëra të moderuara, e vende-vende të forta nga veriu.
Sipas paralajmërimeve, moti do të jetë tipik pranveror, me ndryshime të shpeshta të vranësirave dhe temperatura të qëndrueshme për këtë periudhë të vitit.
Temperaturat e ditës do të variojnë nga rreth 10 deri në 16 gradë, ndërsa temperaturat e mëngjesit do të bien në zero gradë në disa pjesë të vendit, që është brenda mesatares për marsin.
Në kryeqytet, Shkup, moti do të jetë kryesisht me vranësira me periudha të herëpashershme me diell. Do të fryjë erë e moderuar, herë pas here e fortë nga veriu, e cila do ta përforcojë më tej ndjesinë e freskisë.
Marsi tradicionalisht sjell mot të ndryshueshëm, me një kombinim të vranësirave, diellit dhe reshjeve të herëpashershme, kështu që kushte të tilla moti priten për këtë pjesë të vitit.