Zhduken tre shtetas të Bangladeshit të punësuar në Tetovë
Më 16.05.2026 në ora 12:20 në Stacionin Policor të Tetovës, B.R. nga fshati Dobrosht ka raportuar se tre persona – shtetas të Bangladeshit, janë larguar në drejtim të panjohur.
A.S., A.M. dhe S.P. ishin të punësuar në një kompani private në Tetovë dhe kishin qëndrim të rregullt.
Sipas raportuesit, po atë ditë kur kishte shkuar për t’i marrë për t’i dërguar në vendet e punës, ka parë se ata ishin larguar pa i njoftuar përgjegjësit e kompanisë.