Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira me reshje të herëpashershme shiu dhe në male me borë.
Reshje më të dendura do të ketë në pjesët juglindore të vendit (mbi 20l/m2). Për shkak të zbritjes së një mase ajri më të ftohtë nga veriu, gjatë ditës reshjet do të shndërrohen në borë në vendet më të larta, si dhe në disa vende më të ulëta. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 1 deri në 7 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 3 deri në 8 gradë.
Në Shkup, kryesisht me vranësira me reshje të herëpashershme shiu. Temperatura minimale do të bjerë në 5, ndërsa maksimale do të arrijë në 7 gradë.
Të hënën do të ketë kushte për shi të lehtë dhe borë. Pastaj në dy ditët e ardhshme moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell.
Të enjten dhe të premten priten reshje të reja shiu dhe bore në male. Temperatura ditore nga e marta do të jetë në rritje.