Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe jostabile, me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Lokalisht, proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me shira të rrëmbyeshëm më të bollshëm (mbi 20 l/m²), bubullima, erëra të forta deri të forta (mbi 70 km/orë) dhe kushte për breshër. Temperatura minimale do të jetë në intervalin 6 deri në 13 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 17 deri në 23 gradë.
Në Shkup, mot i ndryshueshëm me vranësira dhe jostabile me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta. Temperatura minimale do të bjerë në 10, ndërsa maksimale do të arrijë 21 gradë.
Vijon një periudhë me mot të ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell gjatë ditës.
Lokalisht, do të ketë zhvillim të vranësirave jostabile me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Nesër do të ketë procese më intensive në formën e stuhive me shira të rrëmbyeshëm më të bollshëm (mbi 20 l/m²), bubullima, erëra të forta deri të forta (mbi 70 km/orë) dhe kushte për breshër.Do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga veriu.